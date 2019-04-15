“موبايلي” راعٍ تقني لفعاليات القهوة والشوكولاته في الخبر

ترعى شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تقنياً فعاليات القهوة والشكولاته، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية وتقام خلال الفترة من 11-17 أبريل 2019 في باڤليون الخبر. وتشارك موبايلي بجناح خاص تستعرض من خلاله عددا من الخدمات والعروض المميزة التي تقدمها لعملائها.
وتهدف الفعاليات إلى استقطاب المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، وعرض أحدث المعدات والمنتجات والخدمات ذات الصلة أمام الموردين والجمهور، وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة، إضافة إلى خلق فرص لتنمية وتطوير الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، والترويج للعلامات التجارية.
هذا وتحرص موبايلي على رعاية ودعم الفعاليات التي تساهم في تطوير الأعمال وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات بما ينعكس على تطوير قدراتهم وتنمية استثماراتهم، وكان آخرها رعايتها التقنية لمعرض المرأة السعودية الثامن الذي أقيم في الرياض الشهر الماضي.