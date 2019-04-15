ولي العهد الشخصية المؤثرة عالميا

يظل سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان قائد التقدم ورائد التغيير في المملكة العربية السعودية وساهم في تغيير نظرة العالم الى المملكة بمجموعة من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية جعلت العالم يبدي اعجابه بهذا الشاب الواعد الذي يحلم بتغيير وطنه الى الافضل بل وامتد حلمه لان تصبح منطقة الشرق الاوسط اوروبا الجديدة.
من الولايات المتحدة الى بريطانيا الى باكستان يحصد سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان جوائز ودروع تكريم للتعبير عن اعجاب العالم برائد التقدم وقائد الشرق الاوسط حيث اختار مجلس علماء باكستان سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الشخصية المؤثرة عالميا وقام رئيس باكستان بتسليم الجائزة ودرع التكريم الى سعادة سفير المملكة في باكستان نواف المالكي في مؤتمر عالمي بعنوان الاسلام دين السلم والسلام وهذة الجائزة تأتي تقديرا لجهود سيدي ولي العهد في خدمة الاسلام والمسلمين ودعم قضايا المسلمين وعلى راسها قضية القدس والمسجد الاقصى ورفضه الاحتلال الاسرائيلي للجولان السورية وهذه الجائزة اكبر دليل على ان المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك الحزم والعزم وسيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لا تتأخر عن دعم قضايا الامة الاسلامية وهي دائما حاضرة وداعمة للمسلمين وقضاياهم ولم تتخلى عنهم كما يروج اذناب ايران وانه لايوجد اهم من القضية الفلسطينية على اجندة المملكة وكل الاكاذيب التي تروج عن قبول المملكة بقضية صفقة القرن غير صحيحة لان السعودية موقفها واضح دائما من القضية الفلسطينية وتعبر عن ذلك في مواقف رسمية واضحة لا لبس فيها امام العالم كله في كافة المحافل الدولية ولا تفعل كما يفعل البعض في التطببع العلني مع اسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.
جائزة باكستان تقديرا لجهود المملكة العربية السعودية في لعب دورا هاما في التهدئة بين باكستان والهند لمنع اندلاع حرب نووية بين الجارتين وهذا الامر تزامن مع زيارة سابقة لسيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الى باكستان والهند والذي لعب دورا هاما في اخماد نار الحرب بين الجارتين والتي كانت ستؤثر تأثيرا سلبيا على المنطقة اذا اندلعت الحرب لاقدرالله وهذه هي المملكة التي لاتعتدي على امن احد ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول بل تسعى لان يسود السلام في العالم كله.
مؤتمر الاسلام دين السلم والسلام الذي اقيم في باكستان شدد على رفضه استغلال اعداء المملكة الحج في امور سياسية لتشويه صورة السعودية وهذا ما تفعله ايران باستمرار وتحرض اذنابها في محاولة لزعزعة امن واستقرار السعودية لكن المملكة تدرك جيدا محاولات اعدائها وتساندها كافة الدول الاسلامية والمسلمين في جميع انحاء العالم الذين يدركون جيدا ان المملكة العربية السعودية لا تقوم بتسيس الحج وترحب دائما بكافة ضيوف الرحمن من جميع انحاء العالم حتى من الدول المختلفة معها وسوف تظل السعودية قبلة للاسلام والمسلمين الى قيام الساعة ان شاء الله.