البحرين: الحكم على 169 متهمًا في قضية “حزب الله”.. وإسقاط الجنسية عن 138 منهم

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين حكماً اليوم (الثلاثاء)، على 169 متهما بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وأسقطت جنسية 138 متهما منهم.
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، وفقاً لـ “وكالة أنباء البحرين”، أن المتهمين نسبت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية تدعى حزب الله البحريني، وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.
وأضاف أن المتهمين نسب إليهم أيضا تهم حيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.
وقضت المحكمة على 69 متهما بالسجن المؤبد، و39 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 متهما لمدة 7 سنوات، و5 سنوات لمتهم واحد، و3 سنوات لـ6 متهمين فقط.
كما قضت بتغريم 96 متهما منهم بمبلغ 100 ألف دينار، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما، وقضت ببراءة 30 متهما.