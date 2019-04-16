الرئيسية أنحاء الوطن “الغذاء والدواء” تحذر: استخدام المبيد الحشري فوسفيد الألمونيوم قد يؤدي للوفاة
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس الإثنين، من استخدام المبيد الحشري فوسفيد الألمونيوم (غاز الفوسفين) للقضاء على آفات الصحة العامة في المنازل مثل القوارض والحشرات؛ مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى الوفاة نظراً لسمّيته العالية.
وأكّدت الهيئة على ضرورة اتخاذ احتياطات أمان، خاصة عند استخدامه في تبخير الحبوب، حيث شدّدت على استخدامه في مخازن الصوامع فقط مع ضرورة وجود أشخاص مدربين للقيام بذلك.
كما عدّدت “الغذاء والدواء” أعراض التسمم بالفوسفين وهي: “دوخة، صداع، غثيان، تقيؤ، جفاف الفم، تشنجات، آلام في المعدة والصدر وصعوبة في التنفس وفقد الشهية”، مشدّدةً على ضرورة نقل المصاب إلى المستشفى فوراً حال تعرضه لغاز الفوسفين.