الكويت.. الحبس 3 سنوات لسعودي أوهم كويتياً بأنه فتاة وابتزه بصور إباحية مفبركة

الرئيسية أنحاء الوطن الكويت.. الحبس 3 سنوات لسعودي أوهم كويتياً بأنه فتاة وابتزه بصور إباحية...
أصدرت محكمة التمييز بالكويت حكماً بحبس سعودي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، بعد إدانته بابتزاز مواطن كويتي عبر فبركة صور إباحية له.
وذكرت مصادر وفقا لـ”الرأي” أن شاباً تقدم إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالكويت بشكوى، أفاد فيها أن شخصا تواصل معه عبر أحد المواقع وأوهمه بأنه فتاة وفبرك صورا إباحية له، وطلب مبلغاً من المال مقابل عدم نشر تلك الصور أو إرسالها إلى عائلته.
وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث الجنائية نصبوا كميناً للمتهم، حيث طلبوا من الشاكي إيهام المبتز بالموافقة على طلبه وتحديد مكان وموعد لتسليم المبلغ المالي، وما إن حضر حتى تبيّن أنه شاب سعودي خدع متابعيه بأنه فتاة، فتم ضبطه وتسجيل قضية ضده وإحالته إلى المحكمة، التي أصدرت الحكم المذكور بحقه.