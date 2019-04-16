الوليد بن طلال يهنئ جماهير الهلال بالفوز على الأهلي.. ويعد اللاعبين بمكافأة حال الفوز بكأس زايد

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هنأ الأمير الوليد بن طلال نادي الهلال وجماهيره بالفوز على نادي الأهلي أمس (الإثنين)، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة العربية “كأس زايد”، والتأهل للمباراة النهائية.

وعبّر الأمير الوليد عن أمله بحظ أوفر لجماهير النادي الأهلي.

ووعد الأمير لاعبي الهلال والجهاز الفني والإداري بمكافأة في حال الفوز بكأس البطولة.

وكان فريق الهلال فاز على الأهلي بضربات الترجيح 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب الجوهرة بجدة، ليلتقي بالنجم الساحلي التونسي في النهائي على كأس البطولة العربية (كأس زايد للأبطال).

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