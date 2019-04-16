تمريض مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم العالمي للتمريض

إنطلقت فعاليات اليوم العالمي للتمريض الذي نظمه مستشفى شرق جدة برعاية المدير التنفيذي للمستشفى وقد تضمنت الفعاليات عدة فقرات بدأت بتلاوة أيات من الذكر الحكيم وتضمنت الكلمة الإفتتاحية للمدير التنفيذي والذي شدد فيها على أهمية دور التمريض في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمراجعين وأن دورهم لا يقل عن أهمية دور الطبيب بأي حال من الأحوال وأوضح د: المورقي إهتمام وزارة الصحة ودعمها للعمل التمريضي في جميع قطاعاتها الصحية بما يسهم في الإرتقاء بالتمريض وتطويره بشكل مستمر.
ومن جهتها رحبت الأستاذة أشواق عمر مساعد المدير التنفيذي لشئون التمريض بمستشفى شرق جدة بالقيادات التمريضية المشاركة في الفعالية وشكرت مجهوداتهم ودورهم الفعال.
وقد شمل اليوم العالمي للتمريض محاضرة تعليمية من كلية الغد للعلوم و مشاركة العديد من الأركان التوعوية من منشأت مختلفة تتحدث عن مهام وإنجازات التمريض منها جامعة الملك عبد العزيز / مستشفى العزيزية للأطفال / مجمع الملك عبدالله الطبي / وصحة جدة.