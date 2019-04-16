الرئيسية رياضة رئيس اتحاد السيارات: المملكة تستضيف أقوى سباق راليات بالعالم العام المقبل
أكد رئيس اتحاد السيارات الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، أن المملكة ستستضيف نسخة 2020 لرالي داكار بشكل كامل، ولمسافة 10 آلاف كلم.
وأوضح الفيصل، خلال مداخلة على قناة “العربية”، أن المملكة تتميز بموقعها الجغرافي والاستراتيجي، وتوجد بها تضاريس جغرافية مختلفة، وأن هناك متسابقين عالميين لديهم رغبة كبيرة في المشاركة بسباق في الربع الخالي المعروف بقوة التحدي.
وأضاف أن المملكة ستستضيف السباق بشكل كامل، بمسافة تصل إلى 10 آلاف كلم، موضحا أنه ستتم استضافته بكل فئاته، من سيارات ودراجات وشاحنات، وهي فرصة كبيرة لمشاركة سائقي دول الخليج أيضا.
وأشار إلى أن كافة التفاصيل ستعلَن خلال مؤتمر صحفي يعقد في 25 أبريل الجاري، حيث تحتضن المملكة أقوى سباق رالي في العالم يستمر لمدة تزيد على السنة في مناطقها مختلفة.
يُذكر أن حساب “رالي داكار” الشهير على “تويتر” ذكر أن النسخة المقبلة ستنتقل من أميركا الجنوبية التي تستضيف السباق منذ 2008 إلى السعودية ابتداء من عام 2020.