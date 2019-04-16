شاهد.. اختتام أعمال معرض الوسائل التعليمية والمهارات الأكاديمية بمدارس الأفق المضيء

أنحاء – رامي الفيفي
اختتم معرض التربية الخاصة بمدارس الأفق أعماله، الأحد الموافق ١٤٤٠/٨/٩هـ بحضور عدد من المشرفين التربويين لقسم التوحد بإدارة التربية الخاصة وحضور معلمين من برامج مدارس أخرى.
وتم عرض أعمال متنوعة من مشاركات الطلاب كورشة الصلصال والأعمال الفنية من الرسومات والتلوين وتشكيلات الفلين كما تم عرض مجموعة كبيرة من المجسمات كوسائل المواصلات والأفعال والصور والقصص.
وشارك الطلاب أيضاً في عمل مكعبات المعكوسات وتم إفساح المجال لأولياء الأمور لإبداء رأي وملاحظات حول البرنامج والمعرض ولله الحمد والفضل أن خرج العمل متكاملاً في أحسن صورة.