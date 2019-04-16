صورة | طلاب “جامعة بيشة” يؤدون الاختبارات في “صالة سيارات”.. والجامعة توضح الأمر

الرئيسية أنحاء الوطن صورة | طلاب “جامعة بيشة” يؤدون الاختبارات في “صالة سيارات”.. والجامعة توضح...
أوضح المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور محمد آل عجيم، حقيقة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي تويتر لصورة قيل إنها من اختبار طلاب كلية الهندسة في إحدى صالات السيارات.
وقال آل عجيم إن القاعة تابعة لكلية الهندسة في جامعة بيشة، ويقام فيها التدريب العملي للطلاب أثناء العام الدراسي.
وأضاف أن حاجة الجامعة لاستخدم هذه القاعة، نظرا لوجود عدد كبير من طلاب السنة الأولى الذين اختبروا في اليوم الأول مقررات مشتركة.
وأشار إلى أن القاعة مهيأة بالتكييف والإضاءة، وقد أشرف على الاختبار عميد كلية الهندسة ووكلاؤه، وانتهت الحاجة إلى الاختبار في تلك القاعة بعد اختبار اليوم الأول.
وبشأن وجود شعار لإحدى وكالات السيارات في قاعة الاختبار، مبينا أن الشعارات كانت موجودة و لا يوجد أي شعار حاليًا داخل القاعة.