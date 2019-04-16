صور | حرس الحدود ينقذ مُسنًا أمريكيًا أُصيب بنزيف معوي على متن سفينة سياحية بالبحر الأحمر

تمكّن رجال حرس الحدود السعودي، أمس الإثنين، من إنقاذ راكب أمريكي مسن من على متن سفينة ركاب سياحية في البحر الأحمر قادمة من صلالة ومتوجهة إلى ميناء العقبة، وذلك بعد إصابته بنزيف معوي.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى بلاغاً من سفينة ركاب سياحية ترفع علم جزر باهاماس جنوب ميناء جازان حول وجود حالة مرضية لراكب أمريكي يبلغ من العمر 77 عاماً، حيث كان يعاني من نزيف معوي وارتجاف في القلب.
وأضاف القريني أن مركز التنسيق بجدة قام بالتواصل مع مدير طوارئ جدة، وطبيب السفينة لإعطاء النصائح والإرشادات الطبية لحين إخلاء المريض الذي كان برفقة زوجته عبر سفن وزوارق حرس الحدود، وتم نقله إلى مستشفى محمد بن ناصر بجازان، فيما واصلت السفينة رحلتها.