عمل المدينة يدشن مبادرة “الأولوية لهم” في ساحة المسجد النبوي

المدينة المنورة – عبدالرحمن المحمادي
دشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، في ساحة المسجد النبوي الشريف اليوم، مبادرة “الأولوية لهم” التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحسين كافة الخدمات الاجتماعية.
وأوضح الصاعدي إن الهدف هو تمكين الوصول لأفضل الخدمات بكل يسر وسهوله وتخفيف المشاق التي يُعانيها ذوي الهمم العالية من خلال إعطائهم الحق في تجاوز المسارات الممتلئة والطويلة والجلوس في مرافق الانتظار، كذلك تقديم الخدمات لهم بشكل سريع وفعال، ويتم ذلك بتكاتف كافة القطاعات الحكومية والخاصة عبر تنفيذ برامج مبتكرة، مضيفاً إلى أن المبادرة تستهدف كبار السن ومن لديه إعاقة، وأيضاً المرأة الحامل ومن تحمل رضيعاً.
وتسعى الوزارة وكافة الفروع بمنطقة المدينة المنورة من خلال هذه المبادرة إلى توعية المجتمع بحقوق هذه الفئة المستهدفة لحصولهم على الأولوية الدائمة في المجتمع بالتعاون مع جميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والأهلية.
كما حضر انطلاقة المبادرة مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاستاذ فالح بن حجي العنزي، ومساعد المدير العام لقطاع العمل الاستاذ منيف الحربي، وجميع مدراء الفروع بالمدينة المنورة ومسؤولي شؤون الحرمين.
علماً بأن المبادرة انطلقت صباح هذا اليوم من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الحادية عشر بنقل المستهدفات بالمبادرة من الأمهات الكبيرات بالسن وذوات الهمم واللواتي هُن حوامل وكذلك من لديهن اطفال رُضّع، وقد تم استقبالهن وزيارتهن للروضة الشريفة ووجدنا كل تعاون وتسهيلات من الجهات ذات العلاقة، وبعد الظهيرة تم استهداف كبار السن من الآباء وأصحاب الهمم الذين رسمت البسمة على شفاههم عند زيارتهم للروضة الشريفة.
وقدم مدير عام فرع الوزارة المهندس الصاعدي خالص الشكر للجهات المشاركة وعلى القائمة شؤون الحرمين بالمسجد النبوي الشريف وإدارة المرور وكل الجهات الحكومية والأمنية والأهلية وكل من بادر بهذه المبادرة الانسانية الاجتماعية التي سوف تستمر بإذن الله لتجعل من مجتمعنا وأجيالنا نموذجاً لهذا النهج الاخلاقي الرفيع.