الرئيسية أنحاء الوطن فيديو | وزير الخدمة المدنية يزور مدرسته الثانوية بعرعر ويسترجع ذكرياته فيها
زار وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان المدرسة الثانوية، التي درس فيها الثانوية في عرعر بالحدود الشمالية، وتخرج فيها قبل نحو 30 سنة، مستعيداً ذكرياته أيام الدراسة.
وأعرب الحمدان عبر مقطع فيديو، عن سعادته بتواجده في مدينة عرعر، التي درس ونشأ فيها في شبابه، مشيراً إلى وجود علاقة عاطفية ووجدانية بينه وبين تلك المدينة.
واستقبلت إدارة المدرسة ومعلموها وزير الخدمة المدنية، خلال زيارته مبنى الثانوية الذي تم تحويله لمدرسة ابتدائية، وتسمى مدرسة طلحة بن عبيدالله.