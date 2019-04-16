معلمو التربية البدنية في المملكة: دوري المدارس فرصة لاكتشاف المواهب وتفعيل للرياضة المدرسية

أكد عدد من معلمي التربية البدينة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، عقب نهاية التصفيات الأولية من دوري المدارس لكرة القدم والمؤهلة لتصفيات النخبة المجمعة التي ستقام لـ 16 فريق للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك القادم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، بان بطولة دوري المدارس كان له الأثر الكبير والايجابي لكافة المشاركين من طلاب المدارس والمعلمين والحكام واولياء الأمور ، واحدثت حراكاً رياضياً في كافة المدارس المشاركة والاوساط الرياضية ، مطالبين باستمرارها وان تكون مع بداية كل عام دراسي .
في البداية قال المعلم حامد عبدالله الوادعي من ظهران الجنوب: ” مشاركة الطلاب والفرق المدرسية في دوري المدارس كانت مبهرة وبأرقام فلكية من ٤٧ إدارة تعليمة وهذا يؤكد نجاح البطولة والتنظيم في إدارة هذا الدوري باقتدار والذي كان تحت منظومة عمل منظمة وبتقنية عالية في جميع أيام البطولة من تنسيق واعداد لجداول المباريات ورصد النتائج واكتشاف الموهوبين ، واتسمت أيام البطولة بمشاركة الطلاب في مباريات كرة القدم وتشجيعهم لزملائهم ، فيما كان المعلم يدرب ويتابع ويسجل ، والحكم يدير المباريات باقتدار ، وولي الامر يتابع ابنه ويشاركهم فرحة الفوز ، كل ذلك كان في بطولة دوري المدارس التي ساهمت بشكل كبير في اشراك كافة شرائح المجتمع ” .
من جهته قال المعلم محمد صالح الدخيّل من القصيم: ” دوري المدارس اتي في وقت كانت فيه المشاركات الرياضية محدودة بين المدارس ومع قلة الملاعب أصبح الموهوب لا يجد مكاناً لممارسة هوايته، وكان لدوري المدارس دور في احتواء كافة الطلاب من مراحل التعليم العام للمشاركة بفعالية وحماس في الدوري الذي كان حديثاً لكافة الأوساط التربوية من الطلاب والمدارس في الأيام الماضية، وكان فرصة عظيمة لكافة المعنين من الأندية لاكتشاف المواهب واستقطابهم للأندية والاكاديميات الخاصة “.
وقال المعلم إبراهيم محمد الشريف من المدينة المنورة: ” دوري المدارس أعطى فرصة لطلاب المدارس بالمشاركة بالبطولة ليتم اختيارهم والالتحاق بالأندية والمنتخبات السنية ، ومشاركة الفريق أكثر من مباراة بدوري المجموعات اعطى الطالب ثقة أكبر بتقديم كل ما لديه لتكون الفرصة متاحة للجميع للتأهل للدور الثاني ، إضافة الى اكتشاف المواهب التدريبية من معلمي التربية البدنية في المباريات ، واتمني تفادي السلبيات التي كانت في الجوانب الفنية والتنظيمية والوقت المناسب لبداية الدوري حتى يكون متوافق مع الأسابيع الدراسية للطلاب حتى لا يحدث انسحابات بسبب الاختبارات”.
من جانبه قال المعلم خضر حسن الزبيدي من القنفذة: ” بطولة دوري مدارس ناجحة بكل المقاييس لجميع الطلاب المشاركين وكان لها دوري في اكتساب الطلاب الثقة ومشاركة اقرانهم من المدارس الاخرى من خلال بيئة رياضية محفزة تحت اشراف جهات عليا تهدف الى اكتشاف الموهوبين الحقيقين ليكونوا رافداً للأندية والمنتخبات السعودية “ .
من جهته أشاد المعلم أحمد عبد الله آل سلمان من مدينة جدة بالبطولة وانها فكرة رائعة وبادرة تستحق الاهتمام لاكتشاف الطلاب الموهوبين في رياضة كرة القدم ليكونوا داعماً لمنتخباتنا الوطنية، مطالباً بتفادي السلبيات في البطولات القادمة لتكون البطولة الأقوى والاجمل في المملكة والتي تستقطب مرحلة عمرية هامه، إضافة الى مراعاة بداية الدوري والتنسيق مع وزارة التعليم في هذا الجانب حتى لا تتعارض مع اختبارات الطلاب “.
وقال المعلم سعيد مفرح الزهراني من ينبع: ” دوري المدارس الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم لاكتشاف المواهب من الطلاب في المدارس له دور في اكتشاف الموهوبين بطريقة أسرع بعيداً عن الكشافين والسماسرة للوصول الى الأندية والمنتخبات، متمنياً ان تتفادى السلبيات في البطولات القادمة ومراعاة التوقيت للمباريات والملاعب المناسبة ووضع اليات واضحة ومسهلة لتسجيل الفرق التي وجد البعض صعوبة فيها اثناء التسجيل قبل انطلاق البطولة “.
من جهته قال المعلم فيصل سويد الخالدي من الدمام: ” دوري المدارس اتاح الفرصة لأكبر عدد من الطلاب في المشاركة وابراز المواهب البعيدة عن الأنظار وابرازهم للأندية وان يكونوا رافد للمنتخبات السنية، متمنياً ان تتلافى السلبيات والاهتمام بعوامل الامن والسلامة في الملاعب المقام عليها المباريات “.
وقال المعلم محمد سعيد الشهراني من خميس مشيط:” فكرة دوري المدارس بنظامها الحالي تُعد رائعة وستكون مخرجاتها تتوافق مع الأهداف المرسوم تحقيقها من طلاب التعليم العام، وأتمنى تطبيق فكرة دوري كرة القدم في كل الألعاب الجماعية والفردية حتى يتم النهوض بالرياضة السعودية بشكل أعم وأوسع ويتم نقل الفكرة بشكل عام على مستوى دول الخليج والوطن العربي ، إضافة الى تعاون معلمي التربية البدنية لتحقيق الأهداف بإبراز الموهوبين من المدارس ، واتمني ان تتلافى السلبيات بزيادة عدد الملاعب والمنظمين وتفاعل الجهات الحكومية مع المباريات وزيادة مدة الدوري لتمتد الى فصل دراسي او من بداية العام”.
من جهته قال مشرف التربية البدنية في صبيا جابر عباس أبو هاشم : ” مشارك اكثر من ١٣٠ الف طالب من مختلف مدن ومحافظات المملكة في دوري المدارس يؤكد الشغف الكبير لدى الطلاب ومعلميهم للمشاركة في هذه البطولة الأكبر على مستوى الخليج والشرق الأوسط ، وستكون مخرجاتها باهره وتفوق التوقعات كون الكثير من اللاعبين الموهوبين ليس لديهم اندية وفي قرى ومدن بعيدة نوعاً ما عن المدن الرئيسية والتي تحظى باهتمام كبير في هذا الجانب ، وأتمنى تزداد اعداد المشاركين من الطلاب في البطولات السابقة ويتم تلافي السلبيات التي يرصدها المنضمين للبطولة والمعلمين المشاركين”.