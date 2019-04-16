مكة المكرمة.. القبض على شخص استولى على دورية لأمن الطرق وأصاب اثنين من رجالها

الرئيسية حوادث مكة المكرمة.. القبض على شخص استولى على دورية لأمن الطرق وأصاب اثنين...
تمكن رجال أمن الطرق اليوم من الإطاحة بمواطن أربعيني استولى على إحدى دورياتها بطريق مكة السريع، حيث تمت محاصرته من قبل دورتين والقبض عليه قبل أن يلوذ بالفرار.
وقال المصادر إن المواطن حاول الفرار بالدورية بعد إطلاقه النار على اثنين من رجال الأمن وأصابهما بإصابات نُقلا على إثرها للمستشفى.
وأضاف المصدر، حسب “سبق”، أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية، فيما تولت شرطة الجموم التحقيق في الحادثة والتحفظ على الجاني، مبينًا أن صحة رجلي الأمن في تحسن مستمر.