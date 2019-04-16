يرعى نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم غدٍ الأربعاء 17 من شهر إبريل الجاري 2019م فعاليات الملتقى السادس للجمعيات العلمية والمعرض المصاحب بعنوان: “الجمعيات العلمية وإسهاماتها في التنمية الوطنية”، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً بفندق كراون بلازا – قاعة السلطانة.
أوضح ذلك المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء، بقوله: “الملتقى في نسخته السادسة يتميز بمواكبته لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 التنموية، حيث وسيتم مناقشة العديد من الجلسات العلمية ابرزها دور الجمعيات العلمية وإسهاماتها في التنمية الوطنية وستشمل الجلسات على ورش عمل متنوعة، وسيقام على هامش الملتقى معرض مصاحب تشارك فيه الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود وعددها 52 جمعية علمية في مختلف التخصصات والمجالات (صحية، علمية، إنسانية)، مُقدماً في ختام حديثه جزيل شكره وتقديره لنائب أمير منطقة الرياض على رعايته للمناسبة ولمعالي وزير التعليم لموافقته على انعقاد الملتقى”.
يشار إلى أن إدارة الجمعيات العلمية تهدف إلى تطوير الأداء العلمي والمهني للجمعيات العلمية من خلال تقديم المشورة الإدارية في المجالات المختلفة للجمعيات العلمية، وتسهيل أعمال الجمعيات العلمية لما فيه خدمة أعضائها ومنسوبيها والمجتمع، إلى جانب سعيها الدائم إلى تحقيق التواصل بين الجمعيات العلمية وإدارة الجامعة والهيئات والمؤسسات والمهنية، وتنمية مخرجات مختلف الجمعيات البحثية والعمل على تطويرها وتنشيطها.
وسيتضمن الملتقى السادس للجمعيات العلمية معرض مُصاحب تشارك فيه الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود وعددها 52 جمعية علمية في مختلف التخصصات والمجالات (صحية، علمية، إنسانية)، ولديها كثير من النشاطات المتعلقة بإقامة ورش العمل والندوات، كذلك المؤتمرات المتعلقة بتخصص كل جمعية من الجمعيات وستشارك هواوي السعودية كراعي استراتيجي للملتقى التي ستطلق المعرض المتنقل لتقنية الجيل الخامس والمعرض المتنقل لتقنية المعلومات لإظهار تقنيات الجيل الخامس وتقنية المعلومات وإتاحة الفرصة للمواطنين لتجربة التطبيقات المتعددة للجيل الخامس على الواقع وهي المرة الأولى على مستوى الشرق الاوسط والمملكة.