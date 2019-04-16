وزير الإسكان يكرم “مكيون” بجائزة أفضل مطور عقاري

كرم معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل شركة مكيون مطورون عمرانيون بجائزة “أفضل مطور عقاري”، وذلك خلال حفل افتتاح النسخة الثالثة من معرض سكني اكسبو المقام حاليا في جدة.
وجاء هذا التكريم تقديراً لدور شركة مكيون في تحقيق شراكة استراتيجية نموذجية ورائدة مع وزارة الإسكان من خلال تطوير مشروع ربى جدة السكني، والذي تمكنت من بيعه على المواطنين والبدء في أعمال البناء في مدة قصيره لم تتجاوز الأربعة أشهر.
من جانبه ثمّن الدكتور مجدي حريري رئيس شركة مكيون مطورون عمرانيون هذا التكريم، مؤكدا أن وزارة الإسكان بكافة فروعها وإداراتها والجهات المنبثقة عنها وعلى رأسها معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل يبذلون جهودا كبيرة في تحقيق الهدف الذي ينشدونه وهو بيت لكل مواطن.
وبين حريري أن هذا التكريم سيكون حافزا قويا لمكيون وبقية المطورين العقاريين للتنافس بشكل إيجابي وفعال لمساندة الوزارة نحو الهدف.