اتفاقية تعاون بين أدبي جدة ومجموعة سيف التركي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق

جدة – عبدالله الدوسي
وقع النادي الأدبي الثقافي بجدة، اتفاقية تعاون مع مجموعة سيف التركي للمحاماة والاستشارات والتوثيق ، لتقديم الاستشارات القانونية ، و الاستشارات المتعلقة بالأمور القانونية والنظامية اللازمة وفقا لطبيعة نشاط النادي.
وذلك انطلاقا من الدور الاستشاري في المسؤولية الاجتماعية، وتقديم خدمات استشارية لأدباء وشعراء جدة ومثقفيها وتحفظ حقوق المؤلفين والناشرين من جمهور النادي الأدبي برسوم وأتعاب رمزية.
وكان من أبرز بنود الاتفاقية تقديم المشورة عن القواعد النظامية والشرعية السارية وبيان أثارها، والتوجيه بما يستحسن اتخاذه من مواقف تحمي حقوق النادي بعدالة ومشروعية، وتقديم الندوات والمؤتمرات القانونية ونشر الثقافة الحقوقية.
وقد وقع الاتفاقية رئيس نادي جدة الأدبي، الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، والمحامي سيف بن عبدالله التركي.