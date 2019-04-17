ارتفع عدد أعضاء برنامج الضيوف الدائمين للخطوط السعودية “الفرسان” بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من (6) ملايين عضواً محققا نمواً بنسبة (13%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يعكس ثقة الضيوف في البرنامج وما يقدمه من حوافز ومكافآت متميزة مع منحهم مزايا تنافسية وعروض خاصة بالتعاون مع (35) شريكاً تجارياً يمثلون عددا من البنوك والفنادق وشركات إيجار السيارات وقطاع التجزئة وشركات الاتصالات إلى جانب الخدمات المقدمة من شركات الطيران ضمن تحالف “سكاي تيم” العالمي.
إضافة إلى ذلك يوفر البرنامج لأعضائه العديد من الخدمات والمزايا الخاصة عند السفر، منها الأولوية على قائمة الانتظار والصعود للطائرة بالإضافة إلى استخدام صالات “الفرسان” الخاصة بـ “السعودية” وكذلك صالات الفخامة لأعضاء تحالف “سكاي تيم” العالمي، إلى جانب الإنهاء السريع لإجراءات السفر ، يضاف إلى ذلك تخصيص مركز حجز مخصص لخدمة الأعضاء.
وخلال الفترة من بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر مارس 2019م أصدر البرنامج العديد من المكافآت للأعضاء المستفيدين، وتضمنت المكافآت تذاكر سفر دولية وداخلية إلى جانب ترفيع درجة السفر بما مجموعه أكثر من (198) ألف تذكرة ، منها نحو (89) ألف تذكرة دولية، و (88) ألف تذكرة داخلية، إضافة إلى ترفيع درجة السفر لما مجموعه (21) ألف ضيف.
وكان برنامج “الفرسان” قد حصل على جائزة أفضل برنامج ولاء أداءً على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وأستراليا بتصويت الأعضاء وذلك ضمن جوائز منظمة (FREDDIE AWARDS) لعام 2018م في الحفل الذي أقيم مؤخراً بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهي الجائزة التي سبق أن حققتها “السعودية” في عام 2015م ، وتعتبر هذه المنظمة جهة محايدة لتقييم قطاع صناعة السفر وتُعنى بتقييم شركات الطيران والفنادق من خلال تصويت المسافرين الدائمين لأعضاء برامج الولاء ذات العلاقة.
يُذكر أن التطوير المستمر لخدمات برنامج “الفرسان” يرتكز على أمور عديدة من أهمها المشاركة في المعارض التسويقية وملتقيات السفر والاستثمار السياحي داخلياً ودولياً إلى جانب إجراء العديد من الاستبيانات للتعرف على آراء الأعضاء ومقترحاتهم حول البرنامج ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الدورية مع شركاء البرنامج وكذلك الحملات التوعوية لأعضاء البرنامج وتحالف “سكاي تيم” للاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج سواء في المطارات أو عبر اكتساب الأميال المتبادلة بين الخطوط الشريكة في التحالف يضاف إلى ذلك الخطط الاستراتيجية التطويرية التي تسعى دوماً للعناية بالضيوف الدائمين على متن رحلات الخطوط السعودية.