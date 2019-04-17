الإعلان عن الفائزين بجائزة قدوة جامعة أم القرى في الحفل الختامي للأنشطة

تختتم جامعة أم القرى فعالياتها بالحفل الختامي للأنشطة الطلابية لعمادة شؤون الطلاب مساء اليوم الأربعاء، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بمقر الجامعة بالعابدية، تحت رعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.
من جهته أشار وكيل عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد الدكتور إبراهيم الحربي إلى أن تفاعل الطلاب كان تفاعلاً ملموس ومستشعراً في هذا العام، وكانت اغلب الكليات أكدوا ذلك التفاعل الإيجابي من قبل الطلاب بالمشاركة خاصة بعمادة شؤون الطلاب، حتى ان بعض الكليات زادت من نشاطها في هذا العام بالتنسيق مع العمادة؛ لان هذا الامر يعود على الطلاب بالنفع والفائدة، وبلغ عدد الاندية 24نادي يشارك فيها 4500 طالب مشاركين فيها.
وأضاف الحربي:” هؤلاء هم مشاركين في كثير من المناشط والبرامج التي تقدمها العمادة سوءاً البرامج المصاحبة والكبرى كملتقى المستجدين والملتقى العلمي والاحتفالات والبرامج التوعوية المقامة خارج وداخل الجامعة، والاعمال التطوعية بخدمة المعتمرين في الحرم والحجاج في المشاعر المقدسة، حيث بلغ عدد المنضمين للمشاركة في خدمة الحجيج 3000 طالب”.
واعتبر الحربي أن هناك علاقة لا تنفصل بين الأنشطة والتميز العلمي، وقال:” مما لا شك فيه أن أبرز هذه الأنشطة للعام الدراسي الحالي، شاركوا فيها العديد من الطلاب بالأعمال التطوعية، والبرامج المناشط التي تعود عليهم بالنفع، وكثيراً من الطلاب المشاركين معنا، وهم من الطلاب المميزين، وهذه علاقة طردية بين الطلاب المشاركين في البرامج وتحصليهم الدراسي، وهذا بينته العديد من الدراسات العلمية، ونحن دائما نحث الطلاب على الاشتراك بالمناشط الجامعية والتي تعود عليهم بالنفع”.
يذكر أن الحفل الختامي سيقدم الكثير من الفعاليات، ويأتي من أبرزها افتتاح معرض عمادة شؤون الطلاب ومسرحية شخابيط شبابية، إعلان الفائزين بمسابقة قدوات الجامعة للموسم الثالث.