الفوتوغرافي طارق خوجه يقدم “صناعة الصورة” بثقافة وفنون جدة

أقيمت مساء الثلاثاء 2019/4/16 بجمعية الثقافة والفنون بجدة محاضرة بعنوان “صناعة الصورة” قدمها المصور الفوتوغرافي طارق خوجه وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج الفنون البصرية (الفوتوغرافيين) بجمعية الثقافة والفنون بجدة بإشراف الأستاذ عمر النهدي مستشار الفنون البصرية بجمعية الثقافة والفنون بجدة ، وقد شهدت المحاضرة حضوراً كبيراً ومميزاً تجاوز ١٦٠ مصوراً ومصورة.
قدم المصور طارق خوجه خلال محاضرته الأسس الصحيحة للتكوين الفوتوغرافي والتي تهدف إلى تأسيس المصور الفوتوغرافي تأسيساً صحيحاً.
وفي نهاية اللقاء كرّم الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة المصور الفوتوغرافي طارق خوجه.
وقد تحدث المصور طارق خوجه بعد التكريم قائلاً: أشكر جمعية الثقافة على دعمها للمجتمع الفوتوغرافي – وتوجيهه للموهوبين نحو الطريق الصحيح للفنون – وكلنا يداً واحدة مع الجمعية والمصورين لتقديم المواهب المميزة لكل العالم من بيتنا (بيت الفوتوغرافيين) في الجمعية .