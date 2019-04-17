بحضور ومشاركة المورقي.. مستشفى شرق جدة يطلق دوري كرة القدم بمباراة التنفيذية والطبية

انطلاق بطولة دوري كرة القدم لإدارات وأقسام مستشفى شرق جدة لهذا الموسم بحضور سعادة المدير التنفيذي وعدد من القيادات بالمستشفى وقد دعا سعادته الجميع للمشاركة في الدوري والذي كانت بدايته بمباراة بين الإدارة التنفيذية والإدارة الطبية والتي انتهت بفوز التنفيذية متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة في هذه المنافسات الرياضية التي ستسهم أيضاً في تنمية العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين العاملين في مختلف إدارات وأقسام المستشفى بما يصب كذلك في تحسين بيئة العمل في المستشفى وبالتالي ينعكس إيجاباً على تطوير مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين لمستشفى شرق جدة.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للأنشطة الرياضة بالمستشفى ومدير التواصل الاستاذ سعد تمار بأن هذه البطولة مفتوحة لجميع الإدارات والأقسام والموظفين للمشاركة فيها وممارسة رياضة كرة القدم، مؤكداً أهمية مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية التي تقام خارج موقع العمل في خلق وتهيئة بيئة جيدة ومناسبة داخل مقر العمل.
وقد قدم الأستاذ عبدالرحمن الكردي مدير الموارد البشرية بالمستشفى ونائب مدير اللجنة الرياضية شكره وتقديره للمدير التنفيذي على مشاركته بالحضور في انطلاق دوري المستشفى مما يؤكد دعمه وتشجيعه لمثل هذه الأنشطة والإسهام في إنجاحها.