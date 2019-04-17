تنفيذ 4 صالات للعرض السينمائي في 4 مناطق بالمملكة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “DNA” المهندس داني داوود أن الشركة تعمل على تنفيذ 4 مشاريع لصالات دور العرض السينمائي في أربع مناطق، وحوالي 12 مشروعاً تحت الدراسة.
وكشف داوود أن العمل جارٍ تنفيذه لشركة “أمباير سينما”، في كل من مدينة جدة والخبر وجازان وأبها، كما تجري نقاشات مع عملاء محتملين بالمملكة لإنشاء نحو 50 صالة دار عرض سينمائي في المستقبل، حسب “أخبار 24”.
وقال المهندس داني إن الشركة تعمل منذ عام واحد في المملكة، وتتعرف على السوق وكيفية تلبية الطلب الجديد من قبل المجتمع على قطاع الترفيه والسينما، موضحاً أن المملكة ستصبح مستقبلاً على قائمة البلدان الأكثر جذباً للسياح بالمنطقة.
جاء ذلك خلال “ملتقى سينما بيلد السعودية” الذي أطلقته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأحد الماضي واستمر ليومين، واستعرضت فيه التجهيزات وأدوات التصميم والبناء لدور العرض السينمائي، كما جرت نقاشات متخصصة حول تطوير القطاع بالمملكة.