رئيس بيرو السابق ينتحر أثناء محاولة القبض عليه بتهم فساد

قرر الرئيس السابق لجمهورية بيرو آلان غارسيا الشهير بلقب “الحصان المجنون” إنهاء حياته منتحراً بعد لحظات من مداهمة الشرطة لمنزله في ساعة من مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وأطلق غارسيا رصاصة من مسدسه تجاه رأسه بعد اقتحام الشرطة لمقر إقامته؛ لاعتقاله بتهم فساد وتلقي رشوة بقيمة 100 ألف دولار من شركة الإنشاءات البرازيلية Odebrecht مقابل منحها عقود بناء.
وأعلِن عن وفاة رئيس بيرو السابق بعد وصوله للمستشفى في حال صحية حرجة، وأجريت له ثلاث عمليات في محاولة لإنقاذ حياته.
وكانت محكمة في بيرو قد أصدرت أمس الثلاثاء قراراً بإلقاء القبض على غارسيا ومسؤولين آخرين وحبسهم لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق، كما منعته من السفر إلى الخارج مدة عام ونصف العام.
وكان “الحصان المجنون” قد تولى رئاسة بيرو مرتين في الفترة من 1985 إلى 1990 والفترة من 2006 إلى 2011، وأقام قرابة أسبوعين أواخر العام الماضي في مقر سفارة الأوروغواي وطلب اللجوء السياسي للخلاص من تهم الفساد؛ لكنه طرد من السفارة.