الرئيسية حوادث شاهد.. صور من داخل كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق المدمّر
نُشرت أمس (الثلاثاء) صورٌ من داخل كاتدرائية نوتردام التاريخية التي تعرض مساء أول أمس (الاثنين) لحريق مدمّر قضى على سقفها الخشبي وبرجها الشهير الذي انهار تحت وطأة النيران.
وتسعى السلطات الفرنسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى إجراء تقييم عاجل للأضرار، ووضع خطة لترميم الأجزاء المتضررة.
وتعهدت اليونسكو بتقديم كل ما يلزم من دعم لصيانة الكاتدرائية التي أدرجت في عام 1991م ضمن لائحة التراث العالمي، ويزورها كل عام نحو 13 مليون سائح.
يشار إلى أن الحريق تزامن مع بدء أعمال ترميم تجريها السلطات الفرنسية على المبنى بعدما ظهرت شقوق وتصدعات في بعض أحجار الجدران، ورجح مسؤولون أن يكون لأعمال الصيانة علاقة بالحريق؛ لكن لم يتضح السبب الحقيقي حتى الآن والذي ستكشف عنه تحقيقات المدعي العام في باريس الذي أعلن أمس فتح تحقيق في الحادث.