صور | مساعدات سعودية إماراتية لصالح المتضررين من السيول في إيران

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في المبادرة السعودية الإماراتية المشتركة لتخفيف المعاناة عن المواطنين الإيرانيين بتسيير طائرة إغاثة إلى طهران، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.
وتحمل الطائرة كميات كبيرة من المواد الغذائية والخيام ومستلزمات الإيواء والاحتياجات الإنسانية الضرورية، ويبلغ إجمالي حمولتها 95 طناً، في خطوة لتخفيف معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة التي شهدتها إيران مؤخراً.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الهيئة كثفت اتصالاتها مؤخراً بالساحة الإيرانية للتعرف على أهم احتياجات المتضررين من كوارث السيول.