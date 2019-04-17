فيديو | إعلامي يروي كيف تسببت تغطية تلفزيونية لمداهمة إرهابيين في استشهاد 4 رجال أمن

كشف الإعلامي سعود الشيباني أن 4 من رجال الأمن استشهدوا خلال مداهمة سابقة لإرهابيين في القصيم، بسبب تغطية إحدى القنوات الفضائية للعملية.
وقال الشيباني إن رجال الأمن كانوا يقومون بمحاصرة إرهابيين متحصنين في أحد المواقع بالقصيم، وتسرعت إحدى القنوات الفضائية في نشر الخبر، ما أتاح لأشخاص مرتبطين بالإرهابيين لإرسال عناصرهم للموقع، وأطلقوا النار على رجال الأمن ما أدى لاستشهاد 4 منهم.
سعود الشيباني | أول مداهمة قمت بها قبل 22 سنة كانت مع "حملة الجوازات".#أبطال_الميدان_في_تم. pic.twitter.com/spUsVJPf1g
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 15, 2019