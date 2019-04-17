فيديو | خادم الحرمين في “سيلفي” مع الرئيس الإندونيسي: “السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين”

نشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمس (الثلاثاء)، فيديو سيلفي يجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال خادم الحرمين في الفيديو: “أنا سعيد برؤية فخامة الرئيس، وإن شاء الله أزور إندونيسيا وأرى إخواني وأبنائي هناك”.
وأضاف خادم الحرمين: “إندونيسيا بلدنا، والسعودية ومكة والمدينة بلد كلّ مسلم والحمد لله”.
Salam dari Sri Baginda Raja Salman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua tahun lalu, beliau berkunjung ke Jakarta dan Bali. Indonesia telah dianggapnya sebagai negeri sendiri. Sebaliknya, “Saudi, Makkah, serta Madinah adalah negara semua orang Islam.”
Terima kasih, Baginda. pic.twitter.com/kIkb99unLk
— Joko Widodo (@jokowi) April 16, 2019