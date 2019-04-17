فيديو | فتوى عن “الزوجة والجنة” تثير جدلاً في مصر

أثارت فتوى أدلى بها أحد علماء الأزهر بمصر، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول مكانة الزوجة؛حيث قال إن الرجل لا يدخل الجنة طالما غضبت منه زوجته.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار هذه الفتوى، مؤسسة الأزهر الشريف، بالتدخل لوقف إطلاق مثل هذه الفتاوى دون سند أو دليل.
من جانبه، نفى عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الدكتور سيف رجب، صحة هذه الفتوى جملة وتفصيلاً، مبيناً أن العلاقة بين الرجل وزوجته نظمها الشرع، ولها نصوصها القاطعة، التي تضمنتها بعض سور القرآن، كسورة النساء وكذلك الأحاديث الصحيحة.
وأضاف أن النصوص الواردة في القرآن والسُنة بشأن علاقة الرجل بزوجته حثّت على حسن معاملتها وعدم الإساءة إليها، ولم تذكر أن الإساءة إلى الزوجة قد تحرم الزوج من الجنة أو تستوجب دخوله النار.