فيديو | مسؤول بـ”المياه”: نضيف 50% من قيمة الفاتورة كتعرفة للصرف الصحي.. ومعظم الفواتير أقل من 100 ريال

مسؤول شركة المياه الوطنية لـ #معالي_المواطن : 50% من قيمة فاتورة المياه هي قيمة الصرف الصحي pic.twitter.com/oE62mUkS9X

مسؤول شركة المياه الوطنية لـ #معالي_المواطن :

65% من عملائنا قيمة فاتورة المياه في منازلهم أقل من 100 ريال pic.twitter.com/3koFRX4ZsL

— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 16, 2019