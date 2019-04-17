فيديو | مسؤول بـ”المياه”: نضيف 50% من قيمة الفاتورة كتعرفة للصرف الصحي.. ومعظم الفواتير أقل من 100 ريال

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قال نائب رئيس شركة المياه الوطنية للعناية بالعملاء عبدالله البيشي إن الشركة تضيف 50% من قيمة فاتورة المياه قيمةً للصرف الصحيّ.

وأوضح أن العملية الحسابية هذه مبنية على التعرفة الصادرة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الإضافة خاصة بالعملاء الذين لديهم خدمات الصرف الصحي فقط دون غيرهم.

وأضاف – في حديث لبرنامج “معالي المواطن” – أن 65% من عملاء الشركة فواتيرهم الشهرية لا تزيد عن 100 ريال، وأن 90% من العملاء فواتيرهم الشهرية تقل عن 300 ريال.

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