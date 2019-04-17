فيديو | مسؤول بـ”المياه”: نضيف 50% من قيمة الفاتورة كتعرفة للصرف الصحي.. ومعظم الفواتير أقل من 100 ريال

قال نائب رئيس شركة المياه الوطنية للعناية بالعملاء عبدالله البيشي إن الشركة تضيف 50% من قيمة فاتورة المياه قيمةً للصرف الصحيّ.
مسؤول شركة المياه الوطنية لـ #معالي_المواطن :
50% من قيمة فاتورة المياه هي قيمة الصرف الصحي pic.twitter.com/oE62mUkS9X
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 16, 2019
وأوضح أن العملية الحسابية هذه مبنية على التعرفة الصادرة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الإضافة خاصة بالعملاء الذين لديهم خدمات الصرف الصحي فقط دون غيرهم.
مسؤول شركة المياه الوطنية لـ #معالي_المواطن :
65% من عملائنا قيمة فاتورة المياه في منازلهم أقل من 100 ريال pic.twitter.com/3koFRX4ZsL
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 16, 2019