فيديو وصور | أسلاك الكهرباء تنقذ ركاب طائرة من الموت في جزيرة لونغ آيلند

الرئيسية حوادث فيديو وصور | أسلاك الكهرباء تنقذ ركاب طائرة من الموت في جزيرة...
نجا ثلاثة ركاب كانوا على متن طائرة صغيرة من طراز سيسسنا 172 من الموت بعدما هوت الطائرة إلى الأرض بعد نفاد الوقود منها في جزيرة لونغ آيلند بولاية نيويورك الأمريكية مساء الأحد الماضي.
وكانت الطائرة تقل قائدها الأمريكي وسائحين من كوريا الجنوبية كانا في رحلة لمشاهدة شلالات نياجرا، وكان من المفترض أن تهبط الطائرة بعد عودتها في مطار قرية فارمينغديل جنوب شرق الولاية.
وحال الضباب الكثيف عدة مرات دون نجاح عملية الهبوط، وبعد ذلك جرى توجيه الطائرة نحو مطار جون إف كينيدي؛ لكن الطيار أخطأ المدرج مرتين بسبب الأحوال الجوية كذلك.
وبعد أن نفد الوقود من الطائرة هوت قرابة الساعة 10:30 مساءً نحو الأرض واحتكت بسقف كنيسة في شارع كليرندون بالجزيرة وقبل أن ترتطم بالأرض أمسكت بها أسلاك الكهرباء السميكة على الشارع، ونجا الركاب الثلاثة.