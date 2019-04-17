فيديو وصور | تسليم أهالي النكاسة من السعوديين والبرماويين أراضي بديلة في مخطط “الجوهرة” بمكة

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سلّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الثلاثاء) الأراضي البديلة لسكان حي النكاسة العشوائي الذي يجري العمل على تطويره بعد إزالة المساكن العشوائية ضمن مشروع “تطوير جبل عمر”.

ومُنح سكان الحيّ من السعوديين والبرماويين أراضي في مخطط “الجوهرة” الذي لا يبعد عن المسجد الحرام أكثر من 20 كيلومتراً.

وبلغ عدد الأراضي البديلة الممنوحة للأهالي 380 قطعة أرض، على مساحة إجمالية قدرها 159 ألفاً و466 متراً مربعاً.

وخلال كلمته في حفل تسليم الأراضي، عبّر الأمير خالد الفيصل عن شكره وامتنانه لأهالي الحيّ من البرماويين والسعوديين على دورهم في نجاح مشروع تطوير الحيّ.

وتهدف مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة إلى توفير مخططات تخضع لمعايير عمرانية حديثة، والحد من انتشار مناطق عشوائية جديدة، ونقل السكان من الجالية البرماوية إلى بيئة آمنة وإعادة تأهيلهم، وتوفير فرص عمل، وتأسيس قواعد اقتصادية وثقافية واجتماعية وبيئية.

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