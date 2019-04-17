وزارة النقل: ممكنات كفاءة الإنفاق ساهمت في رفع جودة الطرق

تشارك وزارة النقل في منتدى الميزانية 2020 والذي تنظمه وزارة المالية ممثله بمركز تحقيق كفاءة الانفاق اليوم الأربعاء، برعاية من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان في فندق الانتركونتيننتال بالرياض.
حيث يستعرض سعادة وكيل وزارة النقل للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي تجربة وزارة النقل في المنتدى من خلال جلسة حوارية حول الممارسات والتعاون المشترك مع مركز تحقيق كفاءة الانفاق.
وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس طارق الشامي على أهم ممكنات تحقيق كفاءة الإنفاق من منظور الجهات، وأبرز محطات النجاح في رحلة التعاون بين وزارة النقل ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ودور الأتمتة في تحقيق كفاءة الإنفاق.
وقال: أن وزارة النقل تمكنت من إيجاد وفرات، والاستفادة منها لرفع كفاءة الطرق بالمساهمة مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، من خلال تضافر الجهود والاتفاق على مبدأ العمل المنطلق من رؤية المملكة 2030 التي وضعتها حكومتنا الرشيدة، متمثلة في أحد برامج الرؤية وهي التوازن المالي.
وأضاف سعادته أنه وزارة النقل تعمل بجهد لتقديم طرق آمنة وسالمة بجودة عالية، مشيرًا إلى أن الجودة العالية لا تعني أن التكلفة ستكون عالية.
مؤكدًا أن الوزارة تحظى بدعم وتوجيه من معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي حيث يؤكد دائما على دعم العمل والتعاون بشفافية تامة كفريق واحد مع المركز، في تحديد إطار للعمل فيه توصيات من المركز والنقل والتي وضعت بها الأهداف للوصول لمصلحة واحدة وهي خدمة الوطن، مضيفًا أن الهدف ليس التقليل من الميزانية، بل تحقيق النموذج الأمثل للمشروع.
وأشار سعادته إلى أن العمل مع المركز كان بشكل يومي وميداني مكّن وزارة النقل من رؤية المعوقات عن قرب، وإيجاد حلول لها وإنجازها، كما ساعدت في عمل خطة قدمتها الوزارة لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والتي تحوي على دراسة شاملة بحلول هندسية، عرفتنا على أسباب تفاوت أسعار الصيانة، مما جعلنا نتجنب تكاليف تتجاوز 2.2 مليار ريال، عُززت بها عقود تشغيل الصيانة لرفع جودة الطرق.
وقال سعادته أن وزارة النقل وفرت برنامج ناقل والذي يسهل التعامل مع الخدمات الحكومية وفروع الوزارة وتسهيل الإجراءات، كما أنها وفرت برنامج الحفريات والذي من خلاله يمكن إعطاء تصاريح لشركات المياه والكهرباء، وقريبًا سينطلق برنامج يمكن الوزارة من أتمتة الصيانة، بحيث أن تكون جميع التعاملات بين وزارة النقل والمقاولين من خلال هذا البرنامج، الذي يسهل الإجراءات ويمكن الوزارة من عمل تحليل على أداء المقاولين، مؤكدًا أن جميع هذه البرامج ستساعد في تخفيف التكلفة التشغيلية ونقلها إلى أماكن ممكن الاستفادة منها.
وقد حددت وزارة المالية بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عددًا من الجهات من ضمنها وزارة النقل، لاستعراض تجربتها لتحقيق أهداف المركز من خلال رفع كفاءة عدد من المشاريع لرفع الجودة والسلامة على الطرق.
يذكر ان المنتدى عقد عدد من الجلسات الحوارية منها جلسة لمناقشة كافة الجوانب حول مراحل وإجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق، حيث أكد من خلالها المهندس طارق الشامي على تعاون وزارة النقل مع مركز كفاءة الإنفاق، لتحقيق الاستفادة المثلى من المشاريع الرأسمالية والتشغيلية، وكذلك الاستفادة من الممكنات التي أدت إلى نجاح الوزارة مع المركز، وتوحيد الجهود للوصول لأهداف الوزارة في رفع مستوى الجودة على الطرق.