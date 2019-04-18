تكاد الناس . في بعض الدول منبثقة . لي مجرد شئ من جزءُ. لهم أحيانا يكون الفقر في بعض الدول المجاورة . يصل إلى حتى 68% بالمئة ..
نعم هذا العدد أو هذه النسبة . معادلة بأقل في بعض الدول الفقيرة جدا مثل الصومال وجنوب أفريقيا .وغيره…
المتزايد بأن يكون. الاقتصاد العالمي لدى بعض الدول . مجرد يقل أو يرتفع…
ولكن حبذا. الكوادر في الدول الفقيرة . نوع من سكان المتزايد لهم…
_ لو نضرب مثال. الدولة الأفريقية .
متكدسة بشكل أو بآخر . لكن تكون أعداد السكان هائلة جدا..
_ هنا . نبدأ بإيجاد حل . لكي نصل بالنسبة عالية جدا الإرتفاع . معدل الإقتصاد لدى بعض الدول الفقيرة ..
_ مثل اليابان، الصين.و نجد بأن الإقتصاد في دولتهم متساوي ..
هكذا يبدأ التجريف في بعض الدول الفقيرة منها . الجوع وغيره..
لكن أكثر دولة تعاني . من هذا الفقر هي الدول الأفريقية وما يجاورها..
هذه. المحادثة . أو هذا المقال الذي أكتبه في شئ يحزن للدول الفقيرة عندما . نراهم في شاشة التلفزيون ..
ولكن بقولي أحمد الله على نعمة هذه المملكة العربية السعودية. بالأمن و الأستقرار وأحفظ مليكنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. واحفظ ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود …