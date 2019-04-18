إلى متى هذا الفقر في دول العالم

بواسطة
هياء عبدالعزيز الحوطي
-
هياء عبدالعزيز الحوطي
هياء عبدالعزيز الحوطي

تكاد الناس . في بعض الدول منبثقة . لي مجرد شئ من جزءُ. لهم أحيانا يكون الفقر في بعض الدول المجاورة . يصل إلى حتى 68% بالمئة ..

نعم هذا العدد أو هذه النسبة . معادلة بأقل في بعض الدول الفقيرة جدا مثل الصومال وجنوب أفريقيا .وغيره…

المتزايد بأن يكون. الاقتصاد العالمي لدى بعض الدول . مجرد يقل أو يرتفع…

ولكن حبذا. الكوادر في الدول الفقيرة . نوع من سكان المتزايد لهم…

_ لو نضرب مثال. الدولة الأفريقية .

متكدسة  بشكل أو بآخر . لكن تكون أعداد السكان هائلة جدا..

_ هنا . نبدأ بإيجاد حل . لكي نصل بالنسبة عالية جدا الإرتفاع . معدل الإقتصاد لدى بعض الدول الفقيرة ..

_ مثل اليابان، الصين.و نجد بأن الإقتصاد في دولتهم متساوي ..

هكذا يبدأ التجريف في بعض الدول الفقيرة منها . الجوع وغيره..

لكن أكثر دولة تعاني . من هذا الفقر هي الدول الأفريقية وما يجاورها..

هذه. المحادثة . أو هذا المقال الذي أكتبه في شئ يحزن للدول الفقيرة عندما . نراهم في شاشة التلفزيون ..

ولكن بقولي أحمد الله على نعمة هذه المملكة العربية السعودية. بالأمن و الأستقرار وأحفظ مليكنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. واحفظ ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود …

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here