البيشي يقفز بالاتحاد للعاشر

أنحاء – محمد سندي – محمد هوساوي
تمكن نادي الاتحاد من التغلب على ضيفه نادي الاتفاق بهدفين دون رد جاءت عن طريق المتألق عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 31 و38 من مجريات الشوط الاول.
كما استحوذت الكتيبة الاتحادية على مجريات المباراة دون اي رد من الجانب الاتفاقي.
وفي سياق الشوط الثاني اضاع موسيقار الاتحاد فيلانويفا ركلة جزاء بعد مراوغه من عبدالعزيز البيشي.
كما شهد اللقاء بطاقة حمراء على اللاعب حسين القاسم بعد تدخله العنيف على عصام المولد في الدقيقه 88.
وبهذه النتيجة يصعد الاتحاد للمركز العاشر بـ31 نقطة فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 33 نقطة محتلاً للمركز التاسع.