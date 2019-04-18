“انفوجرافيك” | تعرّف على أسماء الشهور عند العرب في الجاهلية

نشرت دارة الملك عبدالعزيز انفوجرافك، أوضحت خلاله أسماء الشهور في العصر الجاهلي، حيث كان العرب قبل الإسلام يقسمون السنة لـ12شهراً لكل شهر اسم، قبل أن يأتي الإسلام ويستبدل هذه الأسماء بأسمائها المعروفة بها في الوقت الحالي.
وأوضحت الدارة بـ”انفوجرافيك” أسماء الشهور الهجرية وما يقابله من اسم الذي كان يطلقه عليه العرب قبل الإسلام، مثلاً: المحرم كان اسمه عندهم “المؤتَمِر”، أما صفر فيسموه “ناجر”، وربيع الأول “خُوّان”، وربيع الآخر “وَبصان”، وجمادى الأولى “الحنين”، وجمادى الآخرة “رُبّى” أو “رُبّة”، ورجب “الأصمّ”، وشعبان “عاذل”.
أما شهر رمضان فكانوا يسمونه بـ”ناتق”، فيما يسمون شهر شوال بـ”وعل”، وذو القعدة بـ”وَرْنة”، وذو الحجة “بُرَكَ”.