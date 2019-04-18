تعليم القنفذة يعتمد حركة النقل الداخلي.. والاستعلام عن النقل عن طريق نور

القنفذة – حمد العلوي
اعتمد مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي هذا اليوم الخميس ١٣ /٨ / ١٤٤٠ حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠.
وأوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني أنه تم نقل عدد ٢٢١ معلم من المتقدمين للحركة وعددهم ٨٠٤ معلم بنسبة ٢٧.٤٩٪ كما تم نقل عدد ٢١٩معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن ٥٣٨ معلمة بنسبة ٤٠.٧١٪؛ ويمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج نور؛ على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة اعتباراً من ٢٥ / ٨/ ١٤٤٠.
ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام نور في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد ٢٣/ ٨ / ١٤٤٠وسيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب.
وشكر المساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني جميع المشرفين والمشرفات بقسم شؤون المعلمين على جودة العمل ودقته والتقيد بزمن تنفيذ الحركة المجدول مسبقاً، داعياً الله للجميع التوفيق.