“سكني إكسبو جدة” يستقبل 6000 أسرة في أيامه الأولى

دعا صندوق التنمية العقارية المواطنين من مدن ومحافظات المنطقة الغربية إلى زيارة معرض سكني اكسبو جدة 2019، والاطلاع على الحلول التمويلية والخيارات السكنية المقدمة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وكشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن أكثر من 6000 أسرة زارت المعرض في الأيام الأولى الماضية حيث أن كثافة الإقبال التي شهدها المعرض تؤكد حاجة المواطنين في المنطقة إلى التعرف على الخيارات السكنية والمنتجات التمويلية المتوفرة، ومدى قدرتهم على الاستفادة من مبادرات صندوق التنمية العقارية المختلفة.
وأضاف أن المعرض منذ افتتاحه أصبح وجهة للمواطنين في المنطقة الغربية، للتعرف على مبادرات وممكنات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والحلول المقدمة للمواطنين لتسهيل طريقهم في تملك المسكن الأول.
مضيفا أن المعرض يعد الأول من نوعه في المنطقة الغربية الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لخدمة مستفيدي “برنامج سكني” في المنطقة الغربية، حيث يطرح باقات متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية، لتلبية رغبات وتطلعات المواطنين المختلفة في رحلة تملك السكن.
وأضاف العصيمي إن الإقبال لا زال مستمرا، وندعو جميع المواطنين في المنطقة الغربية بمدنها ومحافظاتها إلى زيارة المعرض والتعرف على المنتجات والخدمات والحلول التمويلية المقدمة لهم، فهي فرصة يوفر فيها المواطن الكثير من الوقت والجهد، من خلال وجود عدد كبير من الجهات التمويلية يستطيع الانتقال بينها بسهولة تامة تحت سقف واحد.
مشيراً، إلى تنوع الخيارات السكنية المتاحة في المعرض، فهناك خيار البناء الذاتي ويشارك فيه عدد من المطورين العقاريين، وتقنيات البناء الحديثة، وخيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء حيث يتعرف المواطن على المشاريع السكنية المتاحة في المنطقة الغربية بتنوع وحداتها.
الجدير بالذكر أن المعرض مستمر في استقبال المواطنين يوميا من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً في أرض الفعاليات المقابلة للردسي مول بجدة وذلك حتى 24 من إبريل الجاري.