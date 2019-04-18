فيديو وصور | ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض مساء أمس (الأربعاء)، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الذي يزور المملكة حالياً، وتبادلا الحديث حول العلاقات السعودية العراقية، وعدداً من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وعقد بعد ذلك ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية بحضور مسؤولين من البلدين.
سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #العراق، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية، تطرقت إلى جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/nfwIHWS4Td
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) April 17, 2019
وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ونوه الأمير محمد بن سلمان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فيما عبر رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد..
كما استعرضا جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.