فيديو وصور | ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #العراق، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية، تطرقت إلى جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/nfwIHWS4Td

— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) April 17, 2019