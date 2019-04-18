محاكم التنفيذ تلزم أكثر من 6 آلاف مماطل بدفع 84 مليون ريال نفقة لأبنائهم

كشفت منصة “ذكاء” الرقمية بوزراة العدل، أن محاكم التنفيذ ألزمت خلال العام الهجري 1440هـ الجاري 6559 مماطلاً في دفع النفقة بتسديد 84 مليون نفقة أبناء.
وجاءت منطقة مكة المكرمة على رأس قائمة المناطق من حيث الطلبات المقدمة لمحاكم ودوائر التنفيذ بـ2.2 ألف طلب بقيمة 27 مليون ريال، ثم الرياض بـ1.7 ألف طلب بقيمة 27 مليون ريال، و985 طلباً للمنطقة الشرقية بـ10.8 مليون ريال، ثم منطقة المدينة المنورة بـ493 طلباً بقيمة 4.4 ملايين ريال.
فيما حلت القصيم في المركز الخامس في القائمة بـ272 طلباً بقيمة 3 ملايين ريال، تليها عسير في المركز السادس بـ219 طلباً قيمتها 4.1 ملايين ريال، فجازان بـ180 طلباً بقيمة 3.1 ملايين ريال، ثم تبوك بـ141 طلباً بقيمة 1.2 مليون ريال، فالجوف بـ93 طلباً بقيمة 1.6 مليون ريال.
وسجلت محاكم التنفيذ بمنطقة حائل 83 طلباً بقيمة 443 ألف ريال، تلتها الحدود الشمالية بـ41 طلباً بقيمة 332 ألف ريال، ثم الباحة بـ42 طلباً بقيمة 910 آلاف ريال، بينما سجلت محاكم نجران 21 طلباً بقيمة 62 ألف ريال كأقل محكمة من حيث عدد الطلبات المقدمة.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.