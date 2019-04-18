مصري يضرب زوجته حتى الموت.. والسبب صادم

أقدم مواطن مصري يسكن بمحافظة قنا في صعيد مصر، على قـتل زوجته المسنة، بعدما ضـربها بعصا غليظة على رأسها عدة مرات لتسقط جـثة هامدة، مبرراً جريمته بأنها ثرثارة.
وتلقى مدير أمن محافظة قنا إخطاراً بقيام مواطن (78 عاماً) بالتعدي على زوجته (60 عاماً) ما أدى لوفاتها، ورغم اعتراف المتهم بجريمته في محضر الشرطة، إلا أنه أنكر ذلك أمام النيابة العامة.
وبرر المتهم جريمته بأن زوجته ثرثارة ودائمة افتعال المشاكل، وأصابته بصداع شديد يوم الحـادث؛ بسبب حديثها في أمور تافهة، وأنه طلب منها أن تسكت عدة مرات وهددها بالضـرب، لكنها لم تكف عن الحديث ما جعله يـضربها حتى ماتت، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.