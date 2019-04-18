مكة المكرمة.. والد الطالب الذي تعرض للدهس تحت عجلات حافلة يروي التفاصيل

روى والد الطالب الذي توفي؛ إثر تعرضه للدھس تحت عجلات حافلة نقل مدرسي في حي الزايدي بمكة المكرمة، تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة في حياة نجله، لافتاً إلى أن الضحية ودع أمه بشكل لافت هذه المرة.
وقال والد الطالب ويدعى جمال قدح، إن نجله محمد الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي حرص على تقبيل والدته بشكل لافت قبل خروجه على غير عادته، مشيراً إلى أن المشهد ظهر وكأنه يودعها الوداع الأخير.
وأضاف قدح وفقاً لما أوردت “عكاظ”، أن والدته أصيبت بصدمة كبيرة ونُقلت إلى المستشفى؛ بسبب الحادث، مبيناً أنه تم دفن نجله في مقبرة المعلاة يوم الثلاثاء الماضي.