موبايلي تطلق خدمة “موبايلي مشاوير” للاستخدام غير المحدود لتطبيقي “أوبر” و “جوجل ماب”

الرئيسية الشركات موبايلي تطلق خدمة “موبايلي مشاوير” للاستخدام غير المحدود لتطبيقي “أوبر” و “جوجل...
أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عن إطلاقها خدمة موبايلي مشاوير بالتعاون مع شركة أوبر، والتي تتيح لسائقي أوبر من العملاء استخدام غير محدود لتطبيقي أوبر وجوجل ماب على الهاتف المحمول مقابل 30 ريال شهريا.
وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها بالتعاون مع شركة أوبر، وتهدف إلى تمكين السائقين من الاستفادة من المزايا المادية والتقنية لتطبيق أوبر، وتقليص النفقات الشهرية على خدمات البيانات. كما أن هذه الخدمة متاحة ايضاً لكافة عملاء موبايلي الذين لديهم استخدام متواصل لتطبيق خرائط جوجل ماب.
واتاحت موبايلي للعملاء الاشتراك لمدة شهر مع التجديد التلقائي عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الرمز 8299 إلى الرقم 1100، ولإيقاف تجديد الخدمة إرسال الرمز 58299 برسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1100.
ويعكس هذا التعاون حرص الشركتين على توفير القيمة المضافة للخدمات التي يقدمانها للعملاء، إذ أخذا بعين الاعتبار تفادي نفاذ البيانات عند استخدام التطبيقين، كما تساعد العملاء من سائقي أوبر على تفادي أي خلل في حساب الدخل عند استخدام التطبيق.