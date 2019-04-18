نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة “العصيمي” الذي استشهد في الحد الجنوبي

الرئيسية أنحاء الوطن نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة “العصيمي” الذي استشهد في الحد...
نقل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأسرة الشهيد وكيل رقيب صقر بن مقعد العصيمي – رحمه الله – ، الذي استُشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.
وأجرى نائب أمير الرياض أمس (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً بأسرة الفقيد، معرباً خلاله عن تعازيه ومواساته لهم، وسائلاً الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويتقبله.
وأكد أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن دينه ووطنه، محل تقدير واعتزاز الجميع، إضافة إلى الشرف والكرامة التي نالها.
وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها.