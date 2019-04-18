وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود، عن فتح باب التقديم على وظائف أكاديمية للجنسين بمسمى “معيد” ومسمى “أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ”، اعتباراً من الأحد 16 / 8 /1440 وحتى نهاية دوام السبت 29 / 8 /1440هـ.
ودعت العمادة المواطنين الراغبين من الجنسين التقديم لشغل هذه الوظائف المعلنة عبر “الرابط“.
واشترطت العمادة أن يكون المتقدم لشغل وظيفة معيد حاصلا أو حاصلة على البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون تقديره العام جيد جداً على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما.
وللمتقدم أو المتقدمة لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، أو أستاذ، اشترطت أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس جيد جداً على الأقل، وأن تكون درجة الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص، وأن تكون الجامعة التي تخرج منها من الجامعات الموصى بها في موقع وزارة التعليم.