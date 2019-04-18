وفقاً لقرارات مجلس الأمن.. تركيا تجمد موجودات ثلاثة من قادة الحوثيين

جمدت تركيا موجودات ثلاثة من كبار قادة المتمردين الحوثيين في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، حسب قرار نشر الخميس في الجريدة الرسمية.
وتفيد هذه الوثيقة أن كل موجودات عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي تم تجميدها حتى 26 فبراير 2020.
كما جمدت موجودات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017، وابنه أحمد علي عبد الله صالح، حتى التاريخ نفسه.
وتفيد الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية ووقعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن هذا القرار اتخذ تماشياً مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وكانت أنقرة جمدت في السنوات الأخيرة موجودات عدد من الأشخاص المدرجين في القرار الجديد الذي نشر الخميس.