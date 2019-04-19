جامعة تبوك تمنح طالبة متوفاة درجة الماجستير | فيديو

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قررت جامعة تبوك منح طالبة دراسات عليا درجتها العلمية بعد أن أكملت متطلبات التخرج قبل أن توافيها المنيّة ويحول الموت بينها وبين حضور حفل التخرج.

ومنحت الجامعة الطالبة مريم بن نحو الشمري درجة الماجستير في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، وسلمت وثيقة تخرجها لذويها.

وتسلم ذوو الطالبة شهادتها من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي رعى حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من الجامعة.

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