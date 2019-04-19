جامعة تبوك تمنح طالبة متوفاة درجة الماجستير | فيديو

سلم صاحب السمو الملكي #الامير_فهد_بن_سلطان أمير منطقة #تبوك شهادة الماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي لذوي الطالبة المتوفاة مريم بنت نحو الشمري – رحمها الله في لفتة إنسانية ولمسة وفاء من الجامعة بعد أن أكملت متطلبات التخرج قبل وفاتها@UT_DAR #حفل_تخريج_جامعة_تبوك_13 pic.twitter.com/dY4j7jMZ3e

— جامعة تبوك (@U_Tabuk) April 18, 2019