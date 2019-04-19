رئيس الهلال يُعلّق على اللقطة المثيرة للجدل بعد مباراة فريقه مع النجم الساحلي | فيديو

علّق رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل على مقطع الفيديو المتداول الذي أظهره وهو يشير إلى حذائه، مشيراً إلى أنه كان يشرح لأحد المتواجدين عدم صحة الهدف الثاني لفريق النجم الساحلي التونسي.
وقال رئيس الهلال بحسب “الرياضية”، إن “أحد الزملاء في الملعب كان يتساءل عن سبب اعتراض إدواردو على هدف النجم الساحلي الثاني، وعما إذا كان الهدف تسللاً، فكنت أشرح له أن الكرة ضربت قدّم اللاعب التونسي قبل خروجها والمفترض احتسابها رمية تماس لنا”.
وخسر فريق الهلال أمس الخميس، أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.