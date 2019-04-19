“سامي الجابر” يوجه رسالتين لرئيس الهلال بعد انتقاد تواجده في نهائي البطولة العربية

الرئيسية رياضة “سامي الجابر” يوجه رسالتين لرئيس الهلال بعد انتقاد تواجده في نهائي البطولة...
رد لاعب الهلال السابق سامي الجابر على التصريحات والانتقادات التي وجهها له رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل بعد ظهوره في المدرجات برفقة المدرب السابق للفريق خورخي خيسوس بنهائي البطولة العربية التي توج بها النجم الساحلي.
وقال الجابر في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “خسر الهلال اللقب العربي ومعها خسر لقباً كان سيجعله أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للألقاب العربية بـ4 بطولات وظل متساوياً من الأبطال (الشباب – الاتحاد) بثلاثة ألقاب عربية بمختلف المسميات يليه الاتفاق ببطولتين والأهلي بلقب وحيد”.
وزاد: “مع هذا كله تشعر بمرارة الخسارة لدى المدرج الفخم وكأن الهلال نادي فقير بالمنجز يبحث عن حفظ ماء الوجه والحقيقة أنه يبحث عن التفرد فهو لا يريد أن يقف بنفس الصف الذي تقف به الأندية الأخرى والسبب أنه زعيم مختلف بكل شيء”.
وأضاف أن ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث به أخي الأمير محمد بن فيصل واستغرابه من تواجدي ضمن الجماهير ومطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلاً من تواجدي من المدرج وله أقول اعتدنا يا صديقي أن من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعاً في المدرج وهذا شرف وأسمى درجات الانتماء لهذا الكيان.
وتابع: “تأكد يا عزيزي أنك إن احتجت تواجدي اليوم أو مستقبلاً ستجدني أسبقك للحضور لمقر النادي والعمل معك لما فيه مصلحة الهلال فلا شيء يمنع تواجدي إذا دعت الحاجة ولكني أثق بأن من يعمل في النادي يحمل هم الفريق كما نحمله ويطمح بالنجاح والتفوق كما يليق بالهلال”.
ودعا الجابر الأمير محمد بن فيصل بالتركيز مع الفريق فهو قادر رغم كل شيء قائلا: تأكد أنك ستخسر وستكسب ولكن الأهم أنك تدرك أكثر مني أن المحافظة على استقرار الفريق وهيبته أهم بكثير من اقتناص بطولة أو خسارة أخرى الزعيم لم يشترِ الهيبة ولم يتسولها بل انتزعها بعطاء رجاله وموقف مدرجه الفخم”.
واختتم رده بتوجيه رسالتين قال فيهما: “لا تصدق أن الجماهير تتمنى خسارتك فهم يحبون الهلال ويحبون من يخدم الهلال – اعلم وأنت تعلم أن علاقتي بك متميزة وتأكد أنني أزعجني ما يحدث فهو لأنه يضر الهلال فقط، وغداً نلتقي وتتأكد الجماهير أن انفعالك و حماسك اللحظي لن يؤثر بعلاقتي بك”.