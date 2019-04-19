شاهد بيت العمدة.. تحفة معمارية وسط العوامية تحاكي أصالة البيت القطيفي

نشر أحد الحرفيين القائمين على تنفيذ التصميم التراثي لبيت العمدة، أحد أركان مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف، صوراً للبيت الذي فتح أبوابه للزوار بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وأوضح الحرفي حبيب آل سليس وفقاً لـ “العربية نت”، أن تصميم بيت العمدة يعبّر عن التنوع التراثي في الفن المعماري بالقطيف، وهو يعد تحفة معمارية أصيلة تحاكي البيت القطيفي، لكن لم يوظف فيه كل التراث القطيفي بل وظف جزءاً منه فقط.
وأضاف آل سليس أنه تمت مطابقة تصاميم بيت العمدة الأول بالعوامية على البيت الحالي، وتم تصميمه بفن معماري أصيل، ويتكون من 7 غرف بالدور الأرضي و7 غرف أخرى في الدور الأول، إضافة إلى مطبخ وفناء مفتوح وسط البيت، كما توجد به غرفة المربعة وغرفة الخلوة.
ويتكون البيت أيضاً من نوافذ وأبواب خشبية وأسقف مصنوعة من الحصير والبسكيل والشندل، فيما صنعت الأرضيات من الحجر البحري والصبان والطين المحروق (الجص)، ويتكون البيت كذلك من “بادقير” في أعلاه وهي طريقة قديمة للتهوية، وبه زخارف جصية رسمت بأشكال هندسية وإسلامية.
وأشار آل سليس إلى أن البيت يمتد على مساحة 400 متر مربع، وبني بمواد طبيعية في مجملها، وسوف يستفاد منه مستقبلاً في عرض أصالة البيوت التراثية بالمنطقة؛ كي تشهد الأجيال القادمة أسلوب الحياة القديم، وتتعرف على ثقافتها الأصيلة.
يذكر أن المشروع نفذه الحرفي حبيب آل سليس وزميله الحرفي عباس آل عبدالغني، تحت إشراف أمانة المنطقة الشرقية، وهما متخصصان في بناء وترميم البيوت التراثية، ومعتمدان من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.